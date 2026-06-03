Il 10 marzo, in un incontro con la Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia, i rappresentanti di un sistema illegale sono stati ascoltati in una sala della prefettura di Matera. Tra le persone presenti, alcuni braccianti hanno riferito di essere sorvegliati durante le ore di lavoro e di aver subito pressioni per non testimoniare contro le reti criminali. Testimoni hanno anche raccontato di aver ricevuto minacce per aver parlato.

È il 10 marzo scorso, in collegamento con la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia sono tutti schierati dietro un tavolo della prefettura di Matera. Raccontano cosa hanno scoperto seguendo il filo rosso lasciato da uno spaventoso incidente stradale in Val d’Agri, avvenuto in autunno: quattro braccianti stranieri morti, altri sei feriti. La presidente Chiara Gribaudo chiede, loro rispondono per quanto possibile perché le inchieste sono ancora aperte e gli accertamenti tutt’altro che finiti. La strage di Amendolara, in provincia di Cosenza, è la punta dell’iceberg di quanto avviene nelle campagne al confine tra Basilicata e Calabria: lo raccontano bene i vertici delle forze dell’ordine di Matera nel corso di quella audizione di tre mesi fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il sistema della “mafia del Pakistan” nei campi della Basilicata: braccianti sorvegliati e testimoni intimiditi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Braccianti uccisi, un sopravvissuto: c’è una “grande mafia del Pakistan”Un sopravvissuto ha riferito che alcuni braccianti uccisi facevano parte di una rete di criminalità organizzata pakistana.

Braccianti bruciati vivi, un sopravvissuto: "Ho visto l'orrore, è mafia del Pakistan"Un giovane bracciante, unico sopravvissuto di una strage avvenuta ieri ad Amendolara, ha raccontato di aver visto braccianti bruciati vivi.

Temi più discussi: Cosa è la mafia pakistana in Italia: la rete di caporali e ricatti dietro la strage dei braccianti; Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto ad Amendolara: due fermi per omicidio; Bruciati vivi per cinque euro: la strage di Amendolara e la legge che da dieci anni nessuno applica; Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato il fuoco. Il superstite: è stata la...

Cos'è la mafia pakistana dietro alla strage dei braccianti di Amendolara? La rete italiana, il caporalato e la tratta di migranti: ecco come lavora il network criminale invisibileC'è una grande mafia del Pakistan dietro alla strage dei braccianti di Amendolara. Lo ha detto, in un italiano stentato, uno dei superstiti del rogo costato la vita a tre ragazzi pakistani in Calabr ... mowmag.com

Cosa è la mafia pakistana in Italia: la rete di caporali e ricatti dietro la strage dei bracciantiLa formula è forte. E va maneggiata con cautela. Mafia del Pakistan è l’espressione usata dal sopravvissuto alla strage ... msn.com