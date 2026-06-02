Braccianti uccisi un sopravvissuto | c’è una grande mafia del Pakistan

Un sopravvissuto ha riferito che alcuni braccianti uccisi facevano parte di una rete di criminalità organizzata pakistana. Secondo la testimonianza, i fermati avrebbero minacciato con coltelli e pistole lui e altri lavoratori per costringerli a lavorare. Non sono stati forniti dettagli sull'identità dei sospettati o sulle circostanze precise dell'episodio. La polizia sta indagando sulle modalità e sui responsabili delle violenze.

“Hanno buttato la benzina e poi hanno dato fuoco”. La testimonianza è quella di un afghano che viveva insieme ai quattro braccianti morti carbonizzati in un’auto ad Amendolara, nel Cosentino L’uomo ha raccontato che tre delle vittime erano afghane e che i due fermati – accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato – avrebbero voluto dei soldi per il trasporto che le vittime non volevano dare. A quel punto, ha proseguito l’uomo nel suo racconto, i due hanno gettato prima la benzina nell’abitacolo e poi un accendino, appiccando così le fiamme. Dal racconto del sopravvissuto emerge anche che i pakistani fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare e non li pagavano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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