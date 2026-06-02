Un giovane bracciante, unico sopravvissuto di una strage avvenuta ieri ad Amendolara, ha raccontato di aver visto braccianti bruciati vivi. L’uomo ha descritto l’episodio come un atto di mafia del Pakistan e si è detto miracolosamente sopravvissuto. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha coinvolto più persone e ha causato la morte di diversi lavoratori. La vittima ha fornito dettagli sull’incendio e sulla presenza di sospetti legati a organizzazioni criminali.

"Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo”. Il Tgr Calabria ha rintracciato e intervistato in esclusiva il giovane bracciante agricolo, unico sopravvissuto della strage di braccianti compiuta ieri ad Amendolara. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villapiana. Due persone sono state fermate. "Ho pensato di morire" ha detto ai microfoni del giornalista Francesco Salvatore, l'uomo sfuggito all'eccidio in cui sono morti bruciati vivi quattro uomini. L'uomo afferma che tre vittime erano afghane e che i due fermati accusati di omicidio volontario erano coloro che volevano dei soldi per il trasporto, che le vittime non volevano dare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Braccianti bruciati vivi, un sopravvissuto: "Ho visto l'orrore, è mafia del Pakistan"

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