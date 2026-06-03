Nella notte tra domenica e lunedì si è verificata una forte scossa di terremoto in Calabria, con una profondità significativa. La scossa ha causato danni limitati in alcune zone, ma ha suscitato timori tra la popolazione. Non sono stati segnalati feriti o crolli importanti, anche se la terra ha tremato intensamente, provocando paura tra i residenti. La Protezione civile ha monitorato la situazione senza emergenze rilevanti.

Reggio Calabria, 3 giugno 2026 – La forte scossa di terremoto registrata nella notte tra domenica e lunedì scorso nel Mar Tirreno (magnitudo 6,1) è stata avvertita distintamente in gran parte della Calabria e della Sicilia orientale nonché in Basilicata, Puglia e Campania, suscitando preoccupazione ma senza provocare danni significativi. A spiegare le caratteristiche del fenomeno è Lucia Margheriti, direttrice dell’ Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv ). Si è trattato di un terremoto profondo, generato circa 250 chilometri sotto la superficie terrestre, in un contesto geologico molto diverso da quello responsabile dei terremoti più pericolosi che interessano la Calabria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sisma terrorizza il Sud, era profondo: pochi danni. “Ma la Calabria è esposta”

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