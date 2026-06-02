Forte scossa di terremoto al largo della Calabria avvertita in tutto il Sud | magnitudo 6.1 | Non si segnalano danni o feriti

Da tgcom24.mediaset.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata avvertita in tutto il Sud Italia, con epicentro al largo della costa tirrenica, davanti ad Amantea. La profondità del sisma è di 250 chilometri. Per ora non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato intensamente, facendo tremare le abitazioni e i luoghi pubblici della zona.

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Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 00:12 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea (Cosenza). La magnitudo è stata di 6.1, con epicentro a 250 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito anche nelle altre regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia). Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. La situazione resta in costante monitoraggio: verifiche sono in corso da parte della Protezione civile., In alcune località, alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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