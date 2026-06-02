Terremoto al largo della Calabria avvertito in tutto il Sud | magnitudo 6.2 | Non si segnalano danni o feriti

Un terremoto di magnitudo 6.2 si è verificato al largo della costa tirrenica, davanti ad Amantea, nel Sud Italia. L’epicentro è stato localizzato a circa 250 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato avvertito in tutta la regione, ma non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa si è verificata nel mare, senza coinvolgere strutture sulla terraferma.

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 00:12 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea (Cosenza). La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito anche nelle altre regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia). Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. La situazione resta in costante monitoraggio: verifiche sono in corso da parte della Protezione civile., In alcune località, alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Terremoto nel Mar lonio: Scossa di Magnitudo 5.1 avvertita in tutto il Sud Italia

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