Cristiano Lucarelli | Ti hanno rovinato la carriera e minacciato di morte Lo sfogo dell' ex del Livorno per il figlio

Cristiano Lucarelli ha rilasciato un commento in cui afferma di aver subito danni alla sua carriera e minacce di morte. Ha parlato anche del figlio, sottolineando che chi conosceva personalmente lui e la sua famiglia in città e fuori avrebbe previsto questa situazione. La dichiarazione è stata fatta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici o sui soggetti coinvolti.

“Ovviamente chi ti conosce personalmente nella nostra amata Livorno e fuori sapeva che sarebbe finita così”. Comincia così lo sfogo, affidato ai social, di Cristiano Lucarelli, allenatore ed ex calciatore del Livorno e padre di Mattia Lucarelli, anche lui calciatore, assolto oggi dalla corte.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Ti hanno offeso e rovinato la carriera. Ma sei innocente”: assolto Mattia Lucarelli, il padre Cristiano e lo sfogo sul web Brindisi, genitori denunciano il prof: “Nostro figlio minacciato di morte”I genitori di un adolescente hanno denunciato un suo docente per averlo spinto contro il muro e minacciato di morte. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Serie D, gir. D. La Pistoiese ospita il Tropical Coriano: la conferenza di mister Lucarelli. Cristiano Lucarelli: Ti hanno rovinato la carriera e minacciato di morte. Lo sfogo dell'ex del Livorno per il figlioMattia Lucarelli è stato assolto perché il fatto non sussiste dalla corte d'appello di Milano dall'accusa di violenza sessuale di gruppo. In secondo grado ribaltata la sentenza. Il commento del padr ... milanotoday.it Ti hanno offeso e rovinato la carriera. Ma sei innocente: assolto Mattia Lucarelli, il padre Cristiano e lo sfogo sul webL’ex bomber del Livorno Calcio parla del figlio su Instagram, dopo la sentenza con rito abbreviato che ha sollevato il ragazzo dall’accusa di violenza sessuale di gruppo. Chi ti conosce personalmente ... lanazione.it