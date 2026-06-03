Il 25° anniversario de Il Signore degli Anelli viene celebrato quest'anno. La saga, composta da libri e adattamenti cinematografici, continua a essere apprezzata da generazioni diverse. La storia di un viaggio tra hobbit, draghi e regni fantastici rimane tra le più conosciute nel panorama della letteratura e del cinema fantasy. La sua influenza si manifesta anche nel merchandising e nelle produzioni ispirate. La saga ha mantenuto popolarità nel tempo senza perdere il suo appeal.

C’è qualcosa ne Il Signore degli Anelli che resiste al passare del tempo. Forse perché, dietro draghi, hobbit e regni immaginari, il racconto costruito da J. R. R. Tolkien parla soprattutto di amicizia, paura, coraggio e desiderio di appartenenza. Oppure perché la Terra di Mezzo, più che un semplice universo fantasy, è diventata negli anni un luogo emotivo e culturale condiviso da intere generazioni. Da quel momento, la trilogia cinematografica tratta dall’opera di Tolkien ha ridefinito l’immaginario fantasy contemporaneo, trasformandosi in un fenomeno globale capace di attraversare epoche, linguaggi e piattaforme diverse. Le avventure di Frodo, Aragorn, Gandalf e della Compagnia dell’Anello hanno conquistato milioni di spettatori, accumulando complessivamente 17 Premi Oscar e oltre sei miliardi di dollari al box office mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Signore degli Anelli compie 25 anni e la Terra di Mezzo continua ancora a incantare il mondo

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