A Cannes la storia del fan de ‘Il Signore degli Anelli’ che ha ricreato la Terra di Mezzo in Abruzzo

A Cannes è stata raccontata la storia di un appassionato de ‘Il Signore degli Anelli’ che ha dedicato anni a ricreare un ambiente ispirato alla Terra di Mezzo in una zona dell’Abruzzo. Dopo aver affrontato una battaglia contro la leucemia, l’uomo ha deciso di trasformare un angolo di territorio in un villaggio dedicato al mondo fantastico della saga. La sua creazione ha richiesto interventi e lavori di personalizzazione sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui