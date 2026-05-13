A Cannes la storia del fan de ‘Il Signore degli Anelli’ che ha ricreato la Terra di Mezzo in Abruzzo
A Cannes è stata raccontata la storia di un appassionato de ‘Il Signore degli Anelli’ che ha dedicato anni a ricreare un ambiente ispirato alla Terra di Mezzo in una zona dell’Abruzzo. Dopo aver affrontato una battaglia contro la leucemia, l’uomo ha deciso di trasformare un angolo di territorio in un villaggio dedicato al mondo fantastico della saga. La sua creazione ha richiesto interventi e lavori di personalizzazione sul territorio.
(Adnkronos) – "Dopo la leucemia, ho trasformato un angolo d’Abruzzo in un villaggio ispirato alla Terra di Mezzo". Così Nicolas Gentile racconta all'Adnkronos la sua storia, dopo la masterclass di Peter Jackson, dove si è presentato vestito da Frodo, omaggio al personaggio interpretato da Elijah Wood, anche lui presente all’incontro. Pasticcere e geologo abruzzese, Gentile. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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