Elijah Wood dopo 25 anni dal suo Frodo | Ho iniziato solo ora Il Signore degli Anelli

Dopo 25 anni dal suo ruolo iconico nei film de Il Signore degli Anelli, Elijah Wood ha rivelato di aver iniziato solo ora a leggere i libri di Tolkien. L’attore, noto per aver interpretato Frodo, ha condiviso questa novità con i fan, spiegando di aver deciso di immergersi per la prima volta nelle pagine originali della saga. La notizia ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Ci sono storie che attraversano la vita di un attore senza mai essere davvero lette: è il caso di Elijah Wood, volto iconico di Frodo, che sorprende i fan confessando di aver iniziato solo oggi il viaggio nei libri di Tolkien. Elijah Wood rivela di aver iniziato solo ora a leggere Il Signore degli Anelli, oltre 25 anni dopo aver interpretato Frodo. L'attore racconta l'imbarazzo con Stephen Colbert e commenta anche la sua presenza sul ritorno nello spin-off su Gollum. Frodo e quel libro mai aperto (fino ad ora) Può sembrare una contraddizione quasi letteraria: l'attore che ha incarnato uno dei personaggi più iconici della narrativa fantasy senza aver mai letto integralmente l'opera originale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Elijah Wood, dopo 25 anni dal suo Frodo: “Ho iniziato solo ora Il Signore degli Anelli” Articoli correlati Elijah Wood: "Nessuno sarà Frodo finché sarò vivo", parla la star de Il Signore degli AnelliI commenti dell'attore arrivano all'indomani delle voci che vorrebbero che qualcun altro oltre a lui si calerà nei panni dell'amatissimo personaggio... Leggi anche: Il Signore degli Anelli, Elijah Wood non conferma il ritorno di Frodo in The Hunt for Gollum Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elijah Wood Argomenti discussi: Elijah Wood, un Frodo blasfemo: non ha mai finito di leggere Il Signore degli Anelli; Elijah Wood, nessun erede per Frodo: possibile ritorno ne Il Signore degli Anelli?.