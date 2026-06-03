Il romanticismo di Turner che scoprì il lago di Como

Nel 1819, il pittore britannico Joseph Mallord William Turner visitò il lago di Como, un luogo che avrebbe successivamente raffigurato in alcune delle sue opere. Le sue rappresentazioni mostrano un'attenzione particolare alla luce e ai colori naturali del paesaggio, elementi che contraddistinguono il suo stile romantico. Turner, noto anche per i suoi dipinti a olio, si distinse per la capacità di catturare atmosfere suggestive e atmosfere quasi astratte, anticipando tendenze simboliste e astratte.

nostro inviato a Como Architetture e natura. Luoghi, luce e colore. Un grande del Romanticismo Joseph Mallord William Turner (1775-1851), ma anche un sorprendente visionario, venato di suggestive premonizioni simboliste e addirittura astrattismo nei grandi dipinti a olio. "Nell'estate del 1819 attraversò la Svizzera diretto verso sud e per la prima volta mise piede in Italia, un Paese che da tempo abitava la sua immaginazione attraverso dipinti e incisioni, ma anche grazie alla poesia e alla letteratura di viaggio conosciute in Inghilterra. Molto prima di vedere la Penisola con i propri occhi, l'artista si era già formato un'immagine vivida dei cieli luminosi, delle architetture classiche e dei ripidi monti a picco sopra acque immobili che caratterizzano i laghi dell'Italia Settentrionale, come quello di Como". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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