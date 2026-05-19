I capolavori di Turner in arrivo dalla Tate Gallery | L’incanto del lago di Como e del paesaggio italiano

Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, una mostra si svolgerà a Como, presentando opere di William Turner provenienti dalla Tate Gallery. Turner, artista britannico del Romanticismo, è noto per i suoi paesaggi e le rappresentazioni di ambienti naturali. Tra le opere in esposizione ci saranno dipinti che raffigurano il lago di Como e altri paesaggi italiani. L’evento offre l’opportunità di ammirare alcune tra le creazioni più significative di Turner, provenienti da una collezione prestigiosa.

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Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale, che ruota attorno alla figura di William Turner (1775-1851), l’esponente di maggior rilievo del Romanticismo inglese.Il progetto espositivo, curato da Elizabeth Brooke, ideato e organizzato dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il viaggio: percorsi intorno al Lago di Como tra paesaggio e ispirazioneDopo la partecipazione all’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como lancia un nuovo progetto diffuso:... Swatch Art Journey: la nuova serie di orologi con i capolavori della TateÈ noto il forte interesse che Swatch coltiva da decenni verso il mondo dell’arte e con la nuova collezione sviluppata in collaborazione con la TATE Gallery di Londra, si aggiunge un altro fondamentale ... exibart.com Alla Tate i capolavori del 'vecchio' TurnerIl giallo oro e l'atmosfera abbacinante del Mattino dopo il Diluvio, le atmosfere rarefatte della Roma di Agrippina, la sagoma di un Napoleone solitario e assorto nel paesaggio desolante del suo ... ansa.it