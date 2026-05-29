Nel 1819, il pittore inglese William Turner partì per l’Italia, il suo primo viaggio nel paese. Durante il soggiorno, dipinse paesaggi che rappresentano acque di lago, montagne e luci naturali. Le sue opere mostrano scene di ambienti naturali, con un’attenzione particolare alla luce e ai riflessi sull’acqua. Turner realizzò diversi quadri ispirati ai panorami italiani, catturando l’atmosfera di quei luoghi.

Nel 1819 William Turner, considerato l’esponente di maggior rilievo del Romanticismo inglese, riuscì a concedersi il suo primo viaggio in Italia. Paese adorato da sempre, dove ha ampiamente cercato di replicare il connubio perfetto regalato dalle atmosfere dei paesaggi disegnati dall’incontro di acqua, montagna e luce. Ora una mostra allestita tra Pinacoteca Civica e Palazzo del Broletto, presenta acquerelli e dipinti anche di grandi dimensioni, del più importante pittore romantico inglese, tra tema del viaggio e amore per il paesaggio italiano, in particolare quello di Como e del suo territorio. Tutte le opere esposte, nella mostra "Turner. L’incanto del Lago di Como e del paesaggio italiano" provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni britanniche dedicate all’arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Acqua (di lago), montagna e luce. Il magico romanticismo di Turner

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