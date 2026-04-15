L’Italia al via della seconda tappa di Coppa del Mondo | ad Hong Kong occhi su Guazzini-Consonni

Da oasport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha iniziato la seconda tappa della Coppa del Mondo con una prima giornata ricca di risultati. La rassegna si svolge ad Hong Kong e si riprende dai risultati ottenuti nella competizione continentale di inizio febbraio a Konya, dove la squadra ha conquistato due medaglie d’argento e quattro di bronzo. Le prestazioni complessive mostrano un movimento in crescita e pronto a confrontarsi con le sfide internazionali.

L’Italia torna in gara nella seconda tappa di World Cup di ciclismo su pista che si disputerà ad Hong Kong da venerdì 17 a domenica 19 Aprile. L’obiettivo, dopo la rinuncia forzata all’appuntamento disputato a Perth ad inizio marzo a causa della delicata situazione internazionale, è quello di tornare ad essere subito protagonisti. Le punte di una formazione azzurra che punta a ben figurare in tutte le discipline saranno, in ambito femminile, Miriam Vece, argento continentale nel chilometro da fermo, e il duo Chiara Consonni-Vittoria Guazzini, oro olimpico a Parigi 2024 nella Madison. C’è attesa per capire quale sarà la composizione del quartetto dell’inseguimento a squadre, disciplina in cui le azzurre riescono sempre a tenere le prime posizioni del panorama internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it

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