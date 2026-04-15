L’Italia al via della seconda tappa di Coppa del Mondo | ad Hong Kong occhi su Guazzini-Consonni

L’Italia ha iniziato la seconda tappa della Coppa del Mondo con una prima giornata ricca di risultati. La rassegna si svolge ad Hong Kong e si riprende dai risultati ottenuti nella competizione continentale di inizio febbraio a Konya, dove la squadra ha conquistato due medaglie d’argento e quattro di bronzo. Le prestazioni complessive mostrano un movimento in crescita e pronto a confrontarsi con le sfide internazionali.

L’Italia torna in gara nella seconda tappa di World Cup di ciclismo su pista che si disputerà ad Hong Kong da venerdì 17 a domenica 19 Aprile. L’obiettivo, dopo la rinuncia forzata all’appuntamento disputato a Perth ad inizio marzo a causa della delicata situazione internazionale, è quello di tornare ad essere subito protagonisti. Le punte di una formazione azzurra che punta a ben figurare in tutte le discipline saranno, in ambito femminile, Miriam Vece, argento continentale nel chilometro da fermo, e il duo Chiara Consonni-Vittoria Guazzini, oro olimpico a Parigi 2024 nella Madison. C’è attesa per capire quale sarà la composizione del quartetto dell’inseguimento a squadre, disciplina in cui le azzurre riescono sempre a tenere le prime posizioni del panorama internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia al via della seconda tappa di Coppa del Mondo: ad Hong Kong occhi su Guazzini-Consonni Notizie correlate Wiebes trionfa nello sprint, Consonni seconda e Guazzini quarta al UAE Tour femminile 2026Il uae tour femminile 2026 continua a offrire una cornice molto netta di leadership, con Lorena Wiebes in piena forma e pronta a gestire gli sprint... UAE Tour femminile 2026, sempre Lorena Wiebes a segno nello sprint della terza tappa. Guazzini in top-5, precede ConsonniLorena Wiebes non lascia spazio alle sorprese e firma un nuovo trionfo all’UAE Tour Women, imponendosi sul traguardo di Abu Dhabi Breakwater al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone; L'Iran insiste: Partite in Messico o no al Mondiale. Italia in pole per i ripescaggi; L'Italia ripescata ai Mondiali 2026? Il caso Iran e cosa dice la FIFA; Scelto l'arbitro italiano per i Mondiali 2026. Pentathlon, Coppa del Mondo al Cairo: otto azzurri al via senza Micheli e TognettiSenza Elena Micheli e Aurora Tognetti, l'Italia schiera otto atleti, cinque uomini e tre donne, alla Coppa del Mondo al Cairo ... it.blastingnews.com Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in EgittoSi avvicina l'inizio della stagione internazionale del pentathlon moderno: la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 è in programma al Cairo, in Egitto, ... oasport.it Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di specialità in discesa libera in uno straordinario marzo 2026 dove finalmente ha conquistato il meritato successo tanto atteso e inseguito. E racconta la sua avventura in esclusiva a Fanpage.it, tra retroscena e il r facebook