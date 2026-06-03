Il risanamento dei conti e 135 milioni per le opere pubbliche | il bilancio di fine mandato di Franco Micciché
Il bilancio di fine mandato di Franco Micciché include un risanamento dei conti pubblici e 135 milioni di euro destinati alle opere pubbliche. Durante il suo mandato, è stato spesso al centro di critiche e polemiche, con accuse di responsabilità per problemi e difficoltà della città. È stato visto come una figura controversa, spesso coinvolto in discussioni pubbliche sulla gestione amministrativa. La sua gestione ha lasciato un segno nelle finanze e nei progetti infrastrutturali della città.
È stato il parafulmine di una città ferita. Perennemente nell'occhio del ciclone. Accusato, denigrato e ritenuto responsabile dello sfascio. Contestazioni, agguerrite e trasversali, che sono montate proprio mentre Agrigento si preparava a indossare l'abito da “gran sera” di Capitale italiana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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