San Mauro Pascoli | bilancio record e 4 milioni per le opere pubbliche

Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato un bilancio di 6,3 milioni di euro, con una quota di circa 3,9 milioni destinata a lavori pubblici e infrastrutture scolastiche. Si tratta di un risultato record per il municipio, che prevede investimenti significativi nel settore delle opere pubbliche. La decisione è stata presa in una seduta recentemente conclusa, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le strutture della città.

? Cosa sapere Il consiglio di San Mauro Pascoli approva il bilancio con 6,3 milioni di euro.. I fondi finanziano 3,9 milioni di euro per opere pubbliche e infrastrutture scolastiche.. Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato lunedì 27 aprile il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025, delineando un quadro di stabilità finanziaria con un risultato d’amministrazione pari a 6.378.394,60 euro. La gestione dell’ente mostra una capacità di investimento massiccia, supportata da fondi vincolati per 4.918.805,73 euro e da un avanzo di 1.459.588,87 euro destinabile al territorio. Il sindaco Moris Guidi e l’assessore al Bilancio Albert Alessandri hanno evidenziato come l’indebitamento sia sceso a 2,47 milioni di euro, con una riduzione di 130.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Mauro Pascoli: bilancio record e 4 milioni per le opere pubbliche Notizie correlate San Mauro Pascoli, approvato il rendiconto di gestione: "Un bilancio solido e anno record per le opere pubbliche"Si è riunito lunedì 27 aprile il consiglio comunale di San Mauro Pascoli, tra i punti all’ordine del giorno il Rendiconto di gestione per l’esercizio... San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontriNon un solo giorno, ma un intero mese per celebrare l’universo femminile in tutte le sue forme: gli appuntamenti a San Mauro Pascoli del mese di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: San Mauro Pascoli promuove il bilancio: conti in ordine e investimenti record; San Mauro Pascoli, approvato il rendiconto di gestione: Un bilancio solido e anno record per le opere pubbliche; Convocato il Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli per lunedì 27 aprile 2026; Kaizen Karate-Do Rieti protagonista alla Coppa Italia Fikta. San Mauro Pascoli promuove il bilancio: conti in ordine e investimenti recordApprovato il rendiconto 2025: avanzo da 6,4 milioni di euro e spinta decisiva sulle opere pubbliche finanziate dal PNRR ... forli24ore.it San Mauro Pascoli, variazione di bilancio, ecco i principali interventi del Comune per il 2026Si è riunito lunedì 27 aprile il Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli, tra i punti all’ordine del giorno il Rendiconto di gestione per l’esercizio ... corriereromagna.it AMICI DELLA MUSICA | San Mauro Pascoli - facebook.com facebook