Nelle settimane scorse si è svolta la prima passeggiata guidata sui luoghi colpiti dall’alluvione del 2024. L’iniziativa, parte del progetto Drop, ha coinvolto cittadini e volontari che hanno visitato le zone danneggiate. L’obiettivo è sensibilizzare e migliorare la preparazione per eventi simili in futuro. Le visite si sono concentrate sui punti maggiormente colpiti dall’acqua e sui danni visibili alle infrastrutture e all’ambiente.

Progetto Drop e camminate “I luoghi dell’alluvione“, nelle scorse settimane la prima uscita a Gessate e Bellinzago Lombardo, sabato tocca a Cambiago e Masate, gli altri due paesi epicentro dell’esondazione di due anni fa coinvolti nel progetto: l’appuntamento è alle 17 di sabato in piazza Marconi a Cambiago. Di qui i cittadini e gli amministratori, accompagnati da volontari di Protezione civile e dal team del Politecnico di Milano, si sposteranno a Masate con soste "tematiche" nei luoghi scenario della catastrofe del 15 maggio 2024. L’invito, ancora una volta, quello alla partecipazione: "È un fondamentale momento di condivisione e partecipazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ricordo dell’alluvione del 2024. Passeggiate sui luoghi del disastro: "Così non saremo più impreparati"

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