Frana Petacciato migliora situazione Salvini sui luoghi del disastro

Nella zona di Petacciato, in Molise, si sta cercando di ripristinare la circolazione stradale dopo una frana che ha isolato alcune arterie principali. Le operazioni di bonifica sono in corso e si lavora per riaprire le strade nel minor tempo possibile. Il ministro Salvini si trova sul luogo dell’evento per seguire da vicino le operazioni di intervento. La situazione sembra migliorare rispetto alle ore precedenti.