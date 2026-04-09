Frana Petacciato migliora situazione Salvini sui luoghi del disastro
Nella zona di Petacciato, in Molise, si sta cercando di ripristinare la circolazione stradale dopo una frana che ha isolato alcune arterie principali. Le operazioni di bonifica sono in corso e si lavora per riaprire le strade nel minor tempo possibile. Il ministro Salvini si trova sul luogo dell’evento per seguire da vicino le operazioni di intervento. La situazione sembra migliorare rispetto alle ore precedenti.
Corsa contro il tempo per riaprire le arterie stradali isolate dalla frana di Petacciato in Molise. Atteso il ministro Salvini sul luogo del disastro. Oggi pomeriggio il consiglio dei Ministri per affrontare l’emergenza. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
La frana di Petacciato divide l'Italia in due fra treni soppressi, autostrada chiusa e disagi: la situazione 24 ore dopoÈ un'Italia divisa in due quella che, da meno di 24 ore, sta patendo chiusure stradali e interruzioni della linea ferroviaria a tempo - almeno al...
La frana di Petacciato sui social è un’immagine fake (ma virale): come l’IA sta creando panico inutileUn’autostrada squarciata su più livelli, una collina intera inghiottita dal fango, un treno Frecciarossa sospeso nel vuoto sopra una voragine che...
Frana Petacciato, migliora situazione. Salvini sui luoghi del disastro
Temi più discussi: La frana di Petacciato continua a muoversi. Protezione civile al lavoro; Frana sulla A14, località Petacciato (CB) - AGGIORNAMENTO ORE 17.00; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; Frana di Petacciato, fronte di 4 chilometri in movimento: impossibile qualsiasi intervento. La Protezione civile: Ogni azione dopo le verifiche.
Molise, situazione migliorata dopo la frana di Petacciato. Governo al lavoro con nuove risorseMigliora la situazione maltempo nel Basso Molise dopo la frana di Petacciato, definita storica dal capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Tutti ... ecovicentino.it
Frana a Petacciato, paralisi sulla dorsale adriatica: treni fermi e A14 chiusa. Puglia di fatto isolataSituazione critica anche nelle principali stazioni della dorsale adriatica. A Foggia decine di passeggeri sono rimasti bloccati per ore, mentre tra Termoli e Vasto si sono registrate lunghe attese, ... giornaledipuglia.com
La frana di Petacciato torna a “muoversi”: la dorsale adriatica è spezzata - facebook.com facebook
Frana Petacciato, ancora problemi per treni e auto x.com