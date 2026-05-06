La camminata sui luoghi dell’alluvione | per essere sempre pronti all’emergenza

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A due anni dalla devastante alluvione di maggio 2024, un gruppo di cittadini e volontari si è recato nuovamente sui luoghi colpiti. L’obiettivo è stato quello di osservare i danni e verificare lo stato di recupero, mantenendo alta l’attenzione sulla prevenzione. La passeggiata ha coinvolto diverse zone del territorio, con l’intento di essere pronti a intervenire in eventuali future emergenze.

Una manciata di giorni al secondo anniversario della drammatica alluvione del maggio 2024: "È arrivata l’ora di “ripercorrerlo” insieme". Si terrà sabato prossimo la "Camminata sui luoghi dell’alluvione" da Gessate a Bellinzago Lombardo, i due Comuni più colpiti di quel terribile 15 maggio. L’evento è step fondamentale del progetto "Drop" (co-designed Decision support system and solutions for flood Resilience with and fOr People), percorso biennale finanziato da Fondazione Cariplo che coinvolge, a fianco dei Comuni di Bellinzago e Gessate, Cambiago e Masate, un team scientifico e di ricerca di cui fanno parte Politecnico di Milano, Poliedra, Eurac e UniPotsdam.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La “camminata“ sui luoghi dell’alluvione: "per essere sempre pronti all’emergenza"

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