La camminata sui luoghi dell’alluvione | per essere sempre pronti all’emergenza

A due anni dalla devastante alluvione di maggio 2024, un gruppo di cittadini e volontari si è recato nuovamente sui luoghi colpiti. L’obiettivo è stato quello di osservare i danni e verificare lo stato di recupero, mantenendo alta l’attenzione sulla prevenzione. La passeggiata ha coinvolto diverse zone del territorio, con l’intento di essere pronti a intervenire in eventuali future emergenze.

Una manciata di giorni al secondo anniversario della drammatica alluvione del maggio 2024: "È arrivata l’ora di “ripercorrerlo” insieme". Si terrà sabato prossimo la "Camminata sui luoghi dell’alluvione" da Gessate a Bellinzago Lombardo, i due Comuni più colpiti di quel terribile 15 maggio. L’evento è step fondamentale del progetto "Drop" (co-designed Decision support system and solutions for flood Resilience with and fOr People), percorso biennale finanziato da Fondazione Cariplo che coinvolge, a fianco dei Comuni di Bellinzago e Gessate, Cambiago e Masate, un team scientifico e di ricerca di cui fanno parte Politecnico di Milano, Poliedra, Eurac e UniPotsdam.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La “camminata“ sui luoghi dell’alluvione: "per essere sempre pronti all’emergenza" Notizie correlate Commissione d'inchiesta nei luoghi dell'alluvione, Fratelli d'Italia: "E' emerso un quadro impietoso""Il clima non può diventare un alibi per nascondere responsabilità politiche e amministrative. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La camminata sui luoghi dell’alluvione: per essere sempre pronti all’emergenza; Camminata sui luoghi della Resistenza per gli ospiti della Casa di riposo di Monteu Roero; Perugia al Festival dei Cammini di Francesco. Camminata, incontro e spettacolo al Pavone; Con Percorsi della Resistenza si chiudono le celebrazioni del 25 Aprile di Sarzana. La camminata sui luoghi dell’alluvione: per essere sempre pronti all’emergenzaUna manciata di giorni al secondo anniversario della drammatica alluvione del maggio 2024: È arrivata l’ora di ripercorrerlo ... ilgiorno.it Camminata sui luoghi della Resistenza per gli ospiti della Casa di riposo di Monteu RoeroGli ospiti, il personale e la direzione della casa di riposo Casa Serena di Monteu Roero hanno preso parte con entusiasmo alla partenza della Camminata sui luoghi della Resistenza, organizzata sab ... targatocn.it MEGLIO DELLA CAMMINATA. MEGLIO DELLA CORSA. SI CHIAMA FOOTSTEPPING. Non hai tempo per camminare. La corsa ti distrugge la schiena. E le gambe restano gonfie e pesanti. C'è un'alternativa che nessuno ti ha mai mostrato. Il footstepping - facebook.com facebook