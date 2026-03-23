Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri pensano a una rivoluzione per il centrocampo e si aprono i discorsi per un giovane talento del Chelsea. Il centrocampo dell’Inter si prepara a cambiare radicalmente volto nella prossima stagione. Con i probabili addii di Calhanoglu, Frattesi e Mkhitaryan, la dirigenza nerazzurra si è già mossa per individuare profili di spessore internazionale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in settimana il direttore sportivo Piero Ausilio e Dario Baccin hanno effettuato un blitz a Londra: oltre a confermare l’interesse per Guglielmo Vicario come erede di Sommer, i dirigenti hanno osservato da vicino le qualità di Andrey Santos durante la sfida tra Chelsea e PSG. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo: blitz nerazzurro a Londra per un giovane talento del Chelsea. Ecco tutti i dettagli

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