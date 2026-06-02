Nastassja Kinski ha accusato il regista Wim Wenders di averla aggredita sessualmente durante le riprese di un film negli anni Ottanta. La attrice ha reso pubblica la denuncia in un'intervista, descrivendo l'episodio avvenuto in un momento in cui lavorava con lui. Wenders non ha ancora commentato le accuse. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo, ma al momento non ci sono state ulteriori dichiarazioni o sviluppi ufficiali.

Sensuale e magnetica, Nastassja Kinski è stata una delle dive più iconiche degli anni Settanta e Ottanta. Una bellezza eterea che ha stregato i più grandi registi del mondo, dietro la quale si nasconde la storia di una donna che ha dovuto lottare duramente per riappropriarsi della propria vita, del proprio corpo e, soprattutto, della propria dignità. Oggi, a 65 anni, l’attrice tedesca è tornata a far parlare di sé, non per un nuovo film ma per una dolorosa polemica contro il regista Wim Wenders, uno degli uomini che ha contribuito a renderla celebre. L’infanzia all’ombra del padre Klaus Kinski. Nascere con un cognome importante ma pesante come un macigno è stato il primo ostacolo che Nastassja Kinski ha dovuto affrontare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Nastassja Kinski, attrice in polemica col regista Wim Wenders

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

1986 Lux Nastassja Kinski – Deutsche Retro Werbung

Notizie e thread social correlati

Nastassja Kinski aveva 13 anni quando Wim Wenders la riprese in una scena decisamente intima in "Falso Movimento"Nastassja Kinski, oggi 65enne, ha chiesto pubblicamente di eliminare una scena del film del 1975 in cui appare, girata quando aveva 13 anni.

Leggi anche: Nastassja Kinski contro Wim Wenders per una scena di nudo girata nel 1975: "Avevo solo 13 anni"

Temi più discussi: Nastassja Kinski, Wim Wenders e lo scontro su una scena hard del 1975: Avevo solo 13 anni, deve cancellarla. Lui: Ma in quanti altri casi dovremmo farlo?; Nastassja Kinski contro Wenders, scontro su un nudo di 50 anni fa; Wenders sulla scena di nudo di Nastassja Kinski: Avevo 29 anni, non mi posso rimproverare nulla; Nastassja Kinski contro Wim Wenders: Avevo 13 anni, quella scena non era giusta. Il regista: Non la farei mai più.

L'attrice Nastassja Kinski sta combattendo per far rimuovere le immagini in cui appare nuda a 13 anni in un film di Wim Wenders del 1975 reddit

Nastassja Kinski contro Wim Wenders per una scena di nudo girata nel 1975: Avevo solo 13 anniScontro tra Nastassja Kinski e Wim Wenders, l'attrice chiede da tempo di rimuovere la sua scena di nudo dal film Falso Movimento girato quando aveva 13 anni ... gazzetta.it

Nastassja Kinski, Wim Wenders e lo scontro su una scena hard del 1975: Avevo solo 13 anni, deve cancellarla. Lui: Ma in quanti altri casi dovremmo farlo?In Falso Movimento, del 1975, Kinski appariva solo con gli slip addosso, e veniva schiaffeggiata da un uomo. Lei prova da anni a far rimuovere la scena. Wenders si è sempre opposto, e ora chiama in ... corriere.it