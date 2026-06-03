Il rebus Dovbyk blocca l’attacco della Roma | due sole vie per evitare il disastro economico a Trigoria
L’attacco della Roma si trova a dover gestire un esubero di giocatori da vendere in estate, mentre il rebus Dovbyk blocca le strategie offensive. La squadra ha individuato il suo nuovo riferimento offensivo, ma l’impossibilità di cedere alcuni attaccanti complica i piani. Due sole vie rimangono per evitare rischi economici: cedere i giocatori in eccesso o trovare soluzioni alternative. La situazione crea tensioni tra le decisioni di mercato e le esigenze tecniche.
L’attacco della Roma ha già scelto il suo punto di riferimento per il futuro ma si trova a fare i conti con un pesante esubero da collocare sul mercato estivo. Se da una parte Donyell Malen si è guadagnato la conferma a suon di gol e prestazioni record dopo il suo arrivo a gennaio, dall’altra Artem Dovbyk ha concluso la sua parabola in giallorosso. Il centravanti ucraino non è mai riuscito a integrarsi nei meccanismi tattici di Gian Piero Gasperini, complice un’annata tormentata e priva di squilli che ha spinto la dirigenza a metterlo ufficialmente sulla lista dei partenti. Liberarsi dell’ex capocannoniere della Liga non sarà però una passeggiata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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