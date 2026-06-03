Il rebus Dovbyk blocca l’attacco della Roma | due sole vie per evitare il disastro economico a Trigoria

L’attacco della Roma ha già scelto il suo punto di riferimento per il futuro ma si trova a fare i conti con un pesante esubero da collocare sul mercato estivo. Se da una parte Donyell Malen si è guadagnato la conferma a suon di gol e prestazioni record dopo il suo arrivo a gennaio, dall’altra Artem Dovbyk ha concluso la sua parabola in giallorosso. Il centravanti ucraino non è mai riuscito a integrarsi nei meccanismi tattici di Gian Piero Gasperini, complice un’annata tormentata e priva di squilli che ha spinto la dirigenza a metterlo ufficialmente sulla lista dei partenti. Liberarsi dell’ex capocannoniere della Liga non sarà però una passeggiata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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