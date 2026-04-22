Roma Dovbyk vede il rientro | lavoro con il pallone a Trigoria

Artem Dovbyk ha iniziato la fase finale del recupero presso il centro sportivo di Trigoria. L’attaccante ucraino ha pubblicato sui social media alcune immagini mentre svolge esercizi di allenamento differenziato sul campo. La società non ha ancora comunicato i tempi di ritorno in campo, ma il giocatore si sta concentrando sulla riabilitazione. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali dettagli sul suo percorso di recupero.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'attaccante ucraino accelera il recupero: il video sui social conferma i progressi sul campo. Artem Dovbyk ha avviato la fase finale del recupero atletico presso il centro sportivo di Trigoria. L’attaccante ucraino dell’AS Roma ha diffuso tramite il proprio profilo Instagram alcuni contenuti multimediali che lo ritraggono impegnato in sessioni di lavoro differenziato sul campo. Nelle immagini pubblicate, il centravanti svolge esercitazioni individuali con il pallone, segnale inequivocabile di un miglioramento della condizione clinica dopo lo stop forzato delle ultime settimane.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dovbyk vede il rientro: lavoro con il pallone a Trigoria Notizie correlate Roma, test e gol a Trigoria: Koné vede la Cremonese, ansia DovbykLa Roma di Gian Piero Gasperini riaccende i motori a Trigoria tra segnali di ripresa e una gestione cautelativa dell’infermeria in vista del... Roma, Dovbyk vede il rientro: risonanza decisiva ad aprile per la ChampionsLa Roma prepara il colpo di scena per la volata Champions League: Artem Dovbyk vede la luce in fondo al tunnel e prenota il rientro per il finale di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, Dovbyk verso il rientro: nuova ecografia decisiva; Roma, Dovbyk: Infortuni? Tornerò più forte; Da Dovbyk e Dybala a Abraham e Lukaku: Roma, che acquisti da record senza Champions. Ma Gasperini ha chiesto...; Dovbyk e il video social sull’infortunio: Fa parte del calcio, tornerò più forte. Dovbyk torna a parlare in un video social: Tornerò più forte dopo l'infortunioDovbyk torna a parlare in un video social: Tornerò più forte dopo l'infortunio - A.S. Roma - Artem Dovbyk torna a parlare. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il centr... - Mario ... marione.net Davis alla Roma, mossa a sorpresa: cessione Dovbyk e FergusonLa Roma ha messo nel mirino Davis dell’Udinese e potrebbe affondare il colpo in vista della prossima estate. L’attaccante ... fantamaster.it La Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Il pg ha chiesto di fare cadere le accuse con la formu - facebook.com facebook Liam Gallagher in vacanza a Roma. L'indiscrezione: "Gli Oasis suoneranno presto in città" ift.tt/Go3hIDO x.com