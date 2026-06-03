Il Real Madrid spaventa gli azzurri | Rabiot potrebbe sostituire un top azzurro

Il Real Madrid valuta la possibilità di sostituire un giocatore chiave con Rabiot, in vista di possibili cambiamenti nella rosa. Nel frattempo, il Napoli si prepara a una nuova fase con l’arrivo di un nuovo allenatore, dopo l’addio di Antonio Conte. La squadra azzurra si sta riorganizzando per affrontare la stagione, con attenzione alle decisioni di mercato e alle strategie tecniche. Nessuna ufficialità è stata comunicata sui trasferimenti o sui cambi di staff.

L’arrivo imminente di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli apre una nuova fase per il club azzurro, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte. Dopo i successi ottenuti dal tecnico salentino, il nuovo allenatore dovrà garantire continuità ai risultati e costruire una squadra competitiva, puntando anche su giocatori di fiducia già conosciuti in passato. Tra i nomi accostati al Napoli nelle ultime settimane spicca quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, uomo di fiducia di Allegri, sarebbe tra gli obiettivi della società guidata da Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, il possibile arrivo del giocatore solleva dubbi, anche per via del suo ingaggio elevato e delle implicazioni che potrebbe avere sul centrocampo azzurro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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