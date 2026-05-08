Kylian Mbappe, arrivato al Real Madrid, ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. La sua permanenza nel club è stata al centro di numerose speculazioni, specialmente in relazione a possibili future decisioni di trasferimento. Recentemente si sono intensificate le voci di un interesse da parte di altri club e di una possibile partenza del calciatore. Attualmente non ci sono comunicati ufficiali che confermino o smentiscano questa eventualità.

Breaking: Quando Kylian Mbappe si è unito al Real Madrid, sembrava che le stelle si fossero finalmente allineate. Mbappe era un obiettivo a lungo termine degli allora campioni d’Europa, che avevano aspettato per ingaggiarlo a parametro zero una volta scaduto il suo contratto con il Paris Saint-Germain. Ma il periodo del capitano della Francia al Real Madrid è stato tutt’altro che una navigazione tranquilla e dopo due anni si parla di una potenziale partenza nel prossimo futuro. Potrebbe piacerti I problemi del Real Madrid di Kylian Mbappe sono messi a nudo. Mbappe è arrivato ai Los Blancos poche settimane dopo aver vinto la 15esima Champions League da record e aver strappato il titolo della Liga ai rivali storici del Barcellona.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kylian Mbappe potrebbe davvero lasciare il Real Madrid?

Declaraciones de KYLIAN MBAPPE post Olympiakos 3-4 Real Madrid (26/11/2025)

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