L’Iran sta cercando di evitare il rischio di un “Tank Top”, ovvero il raggiungimento del limite massimo di produzione di petrolio. Se questo limite venisse superato, potrebbe creare tensioni sul mercato globale, spingendo i prezzi del petrolio verso l’alto. La situazione riguarda le capacità di estrazione e di stoccaggio del paese, che potrebbero essere messe sotto pressione da eventuali aumenti di produzione.

Il regime iraniano deve fare i conti il Tank Top, ovvero l’esaurimento della capacità di stoccaggio del petrolio. Il blocco dello Stretto di Hormuz imposto dagli Usa non consente all’Iran di trasportare agevolmente petrolio fuori dal Paese. Da qui la necessità di aumentare lo stoccaggio, con il rischio di saturare le capacità interne e raggiungere il temuto Tank Top. Gli Usa sperano che ciò possa indurre l’Iran a cedere e firmare un accordo di pace. Petrolio, l’Iran alle prese con l’incubo Tank Top Cos’è il Tank Top e cosa sta facendo l’Iran per evitarlo Scorte di petrolio, per l’Occidente il rischio è di tipo opposto Petrolio, l’Iran alle prese con l’incubo Tank Top Il blocco totale dello Stretto di Hormuz messo in atto dagli Stati Uniti mira esattamente a saturare la capacità di stoccaggio di petrolio dell’Iran.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è il Tank Top che spaventa l'Iran, ma che potrebbe far anche aumentare il prezzo del petrolio in Occidente

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