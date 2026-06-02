Il Real Madrid brucia la concorrenza per Ibrahima Konaté | accordo verbale per il colpo a zero in difesa! Resta solo questo ostacolo da superare

Notizia in breve

Il Real Madrid ha raggiunto un accordo verbale con Ibrahima Konaté, che si trasferirà a parametro zero dal Liverpool. Il difensore, quindi, sarà un nuovo giocatore della squadra spagnola senza che sia stato ancora firmato un contratto ufficiale. L’unico ostacolo rimasto riguarda le formalità finali prima di completare il passaggio.