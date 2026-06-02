Il Real Madrid brucia la concorrenza per Ibrahima Konaté | accordo verbale per il colpo a zero in difesa! Resta solo questo ostacolo da superare
Il Real Madrid ha raggiunto un accordo verbale con Ibrahima Konaté, che si trasferirà a parametro zero dal Liverpool. Il difensore, quindi, sarà un nuovo giocatore della squadra spagnola senza che sia stato ancora firmato un contratto ufficiale. L’unico ostacolo rimasto riguarda le formalità finali prima di completare il passaggio.
Real Madrid ha messo le mani su Ibrahima Konaté: accordo verbale per il difensore, che arriva a parametro zero dal Liverpool. Il calciomercato estivo del Real Madrid si infiamma improvvisamente con una mossa strategica destinata a blindare e rinforzare in modo massiccio il reparto arretrato dei Blancos. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla penisola iberica delineano infatti uno scenario clamoroso per la difesa madridista, confermando l’infinita ambizione del club di costruire una rosa sempre più dominante in campo internazionale. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il patto con il difensore: pronto un contratto quadriennale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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