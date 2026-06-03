Il Rally del Casentino scalda i motori | il programma

Notizia in breve

La 46ª edizione del Rally Internazionale Casentino si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 giugno nelle strade della provincia di Arezzo. La manifestazione, considerata tra le più importanti nel panorama rally nazionale ed europeo, è ora in fase di preparazione. Le prove speciali attraverseranno diverse località della zona, con una competizione che coinvolge equipaggi provenienti da vari paesi. La manifestazione è valida per il campionato internazionale di rally.