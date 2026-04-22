Scalda i motori il Rally Città di Modena attesi 102 equipaggi al via

Il Rally Città di Modena si appresta a disputarsi con 102 equipaggi iscritti, pronti a gareggiare sulle strade della tradizione motoristica emiliana. La 43ª edizione dell’evento si svolge nella regione e rappresenta una delle competizioni rallistiche più seguite a livello nazionale. Le vetture si preparano a sfidarsi lungo un percorso che richiama gli appassionati e gli addetti ai lavori. La competizione si svolge in un contesto di grande partecipazione e interesse.

Il Rally Città di Modena si conferma evento di riferimento nel panorama rallistico nazionale e lo fa con numeri importanti: saranno 102 gli equipaggi attesi al "via" della 43ª edizione, pronti ad accendere lo spettacolo sulle strade simbolo della tradizione motoristica emiliana. Organizzato da.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Motori accesi sui Sicani: 56 equipaggi al via per il secondo rally tra moderne e storicheTutto pronto il rally Monti Sicani, appuntamento che aprirà il campionato siciliano rally per auto moderne, storiche e classiche. Motori, l’evento nel weekend del 25 e 25 aprile con Maranello ancora cuore della manifestazione. Rally città di Modena: ormai ci siamoSi avvicina il momento del 43° Rally Città di Modena (foto Leonelli), uno degli eventi di riferimento nel panorama nazionale tra moderno e storico. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il 44° Rally Due Valli riparte da Verona: svelate le novità del 2026; Lancia Corse HF in crescita in Andalusia: Mabellini-Lenzi sfiorano la top 5, Hakalehto firma il successo ERC4; 47° Rally Valle d’Aosta: ecco le prove speciali; 50° Trofeo Maremma a motori spenti: un successo organizzativo che rafforza identità e valore del territorio. 43° Rally Città di Modena, Massimo Gorrieri presenta le prove speciali “Valle” e “Lavacchio” L'analisi del terzo classificato dell’edizione 2025: si tratta di due segmenti destinati a fare la differenza in un confronto che si preannuncia selettivo... - facebook.com facebook