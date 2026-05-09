Stadio il cantiere del rock Il Komandante scalda i motori | Sua Maestà il palco evviva

Vasco Rossi ha annunciato sui suoi canali social che il palco principale del suo concerto a Rimini sta iniziando a prendere forma. Il cantante ha inoltre comunicato che il countdown per l’evento è iniziato, preparando i fan all’arrivo dell’attesissimo spettacolo. La produzione sta lavorando ai preparativi nel cantiere dedicato all’allestimento, mentre il musicista si esprime con entusiasmo, riferendosi al palco come “Sua Maestà”.

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" Sua Maestà il palco ha iniziato a prendere forma ". Con queste parole, affidate ai propri canali social, Vasco Rossi ha ufficialmente dato il via al countdown per l’invasione pacifica di Rimini. Lo stadio ’Romeo Neri’ si trasforma nel cantiere del rock, dove tra meno di tre settimane il Kom darà fuoco alle polveri del suo nuovo attesissimo tour. Il programma è serrato: si parte il 29 maggio con il tradizionale soundcheck dedicato esclusivamente al Blasco Fan Club – un vero e proprio concerto privato per i fedelissimi – per poi esplodere il 30 maggio con la ’data zero’, già sold out da tempo. In totale, la Riviera si prepara ad accogliere oltre 40.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stadio, il cantiere del rock . Il Komandante scalda i motori: "Sua Maestà il palco, evviva" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il palco di Vasco 2026 in costruzione a Rimini: “Sua maestà prende forma”Rimini, 8 maggio 2026 – Eccolo il palco delle meraviglie, quella da cui decollerà il tour 2026 di Vasco Rossi: sta prendendo forma allo stadio Romeo... Leggi anche: "Tradizioni e Futuro" scalda i motori: il centro destra presenta la sua squadra per Verghereto Approfondimenti e contenuti Si parla di: Stadio, il cantiere del rock . Il Komandante scalda i motori: Sua Maestà il palco, evviva. Stadio, il cantiere del rock . Il Komandante scalda i motori: Sua Maestà il palco, evvivaOltre 40mila spettatori attesi per il debutto del tour 2026 di Vasco Rossi con una doppia data. Sarà a Rimini tra dieci giorni per la fase finale delle prove tra sorprese in scaletta e una canzone ine ... ilrestodelcarlino.it Ecco il libro di Sua Maestà: gran serata per Carlo IIIArezzo, 22 aprile 2026 – In occasione dell’Earth Day, oggi Aboca presenterà all’interno del Festival dei Cammini di Francesco, promosso da Fondazione Progetto Valtiberina, l’edizione italiana del ... lanazione.it