Il ragazzo che ha mangiato il miele dello sballo col Thc ha avuto una grave crisi respiratoria ed è intubato

Un ragazzo è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver ingerito del miele contenente THC, causando una grave crisi respiratoria e l’intubazione. I carabinieri stanno indagando sulla provenienza della sostanza e sul modo in cui i tre giovani si siano procurati il prodotto. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre gli altri due ragazzi coinvolti sono stati ascoltati dagli inquirenti.

L'ingestione gli ha causato una grave crisi respiratoria e ora è intubato in terapia intensiva. I carabinieri indagano su come i tre ragazzi si siano procurati la sostanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Cos’è il ‘miele da sballo’ che ha fatto finire in ospedale 3 ragazzi nel Napoletano. Un 17enne è in pericolo di vita; Dobbiamo parlare di erba extra forte; Cos'è il miele da sballo o wax, concentrato di cannabis con una quantità di THC fino a cinque volte superiore alla marijuana; Tre ragazzi di Arzano assumono il miele dello sballo, la nuova e potente droga: 17enne in Rianimazione. E' in pericolo di vita.

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Viaggiatore solitario che visita il Kirghizistan per 10 giorni, in cerca di approfondimenti culturali e locali (e una domanda sulla cultura della Valle di Chuy) reddit