Che cos'è il wax il miele da sballo al THC che ha ridotto un 17enne tra la vita e la morte a Napoli

Il 17enne ricoverato in Rianimazione a Napoli avrebbe mangiato del wax, un derivato della cannabis ad altissima concentrazione di THC: fino a 90% di principio attivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Frattamaggiore, 17enne in pericolo di vita dopo aver assunto la droga “Wax”: cos’è il miele dello sballo che allarma i mediciUn ragazzo di 17 anni è in gravi condizioni in ospedale dopo aver assunto la droga chiamata “Wax”, conosciuta anche come “miele dello sballo”.

Cos’è il ‘miele da sballo’ che ha fatto finire in ospedale 3 ragazzi nel Napoletano. Un 17enne è in pericolo di vitaUn ragazzo di 17 anni di Frattamaggiore è ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo aver ingerito un prodotto noto come ‘miele da sballo’.

Temi più discussi: Ventimila api morte, sterminata un'intera arnia: Avvelenate da insetticidi; Una luna di miele finisce in tragedia, ma lei è pronta a vendicarsi: devi vedere Milla Jovovich in questo thriller su Netflix; L'apicoltura a U Minh Ha: la professione di invitare le api a vivere preserva l'anima della foresta di melaleuca.; Il Momento di Enrico Marmo: com’è il nuovo format dello chef, a Bordighera.

Che cos’è il miele da sballo che rischia di uccidere un 17enne di Napoli x.com

Miele dello sballo: che cos'è davvero e quali rischi comporta?Conosciuta come mad honey, wax o BHO è un derivato della cannabis ad altissima concentrazione di THC che può provocare euforia intensa, alterazioni della percezione, problemi di coordinazione e memori ... corriere.it

Che cos’è il wax, il miele da sballo al THC che ha ridotto un 17enne tra la vita e la morte a NapoliIl 17enne ricoverato in Rianimazione a Napoli avrebbe mangiato del wax, un derivato della cannabis ad altissima concentrazione di THC: fino a 90% di principio ... fanpage.it

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