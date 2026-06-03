Il 17enne che ha mangiato il miele dello sballo ha avuto una grave crisi respiratoria ed è stato intubato

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni che aveva consumato il miele dello sballo ad Arzano è stato intubato a causa di una grave crisi respiratoria. Le sue condizioni sono considerate a rischio di vita.

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Le condizioni del 17enne che ha mangiato il cosiddetto miele dello sballo ad Arzano, nel Napoletano, è considerato in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche con approfondite analisi di laboratorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cos’è il “miele dello sballo” che ha ridotto in fin di vita un 17enne a Napoli: come si assume e quali rischi comportaIl “miele dello sballo” è un estratto di cannabis ottenuto attraverso processi chimici che concentrano i cannabinoidi.

Argomenti più discussi: Cos’è il ‘miele da sballo’ che ha fatto finire in ospedale 3 ragazzi nel Napoletano. Un 17enne è in pericolo di vita; Che cos'è il wax, il miele da sballo al THC che ha ridotto un 17enne tra la vita e la morte a Napoli; Arzano, provano il miele dello sballo: tre ragazzi finiscono in ospedale; Sempio e quel dettaglio che non poteva sapere: Fruttolo ed Estathè non li ho toccati. La psicologa: si colloca sulla scena del crimine.

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