La Provincia ha annunciato che l’ultimo intervento di ristrutturazione dell’istituto scolastico sarà completato entro giugno, in tempo per la fine dell’anno scolastico. La verifica riguarda le strutture delle scuole superiori della città, con aggiornamenti sui lavori di manutenzione e miglioramento degli edifici. La comunicazione arriva in vista della fine dell’anno scolastico, che coincide con il termine di alcuni interventi programmati.

Con l’ultima campanella alle porte, la Provincia fa il punto sugli interventi nelle scuole superiori cittadine. "Tra le priorità - spiega il presidente Massimiliano Angori - il Complesso Marchesi, la sicurezza del Buonarroti e il sostegno all’ assistenza specialistica degli studenti, finanziata con 700mila euro nel 2026. Ogni anno investiamo inoltre circa un milione di euro nella manutenzione delle scuole cittadine". Al Carducci sono stati ottenuti i titoli per realizzare la nuova scala di emergenza con ascensore pronta entro l’autunno. L’opera permetterà di mettere a disposizione del liceo nuove aule al primo piano. Il liceo, da questo anno, utilizza anche la seconda palestra interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edilizia scolastica in città. La Provincia fa il punto. Da Vinci pronto a giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Liceo Galilei senza palestra da 12 anni: la Provincia si muove

Notizie e thread social correlati

Pnrr ed edilizia scolastica: la Città metropolitana fa il punto sugli interventiLa Città metropolitana di Genova ha aggiornato lo stato dei lavori relativi agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...

Edilizia scolastica: la Regione sblocca i fondi per sei Comuni della provincia di BariLa Regione ha approvato il rifinanziamento di 36 cantieri per l'edilizia scolastica in tutta la Puglia, destinando circa 7,8 milioni di euro.

Temi più discussi: Edilizia scolastica in città. La Provincia fa il punto. Da Vinci pronto a giugno; #ScuoleCittaMetroTo Al Dalmasso di Pianezza tra passato e futuro; Il sindaco metropolitano Zedda incontra gli studenti del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois; Palestre scolastiche diventano poli di comunità.

Pnrr edilizia scolastica, prosegue il piano di Città MetropolitanaÈ stato presentato questo pomeriggio, in coda ai lavori della Commissione Consiliare 1, lo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Pnrr per l'edilizia scolastica della Città Metropolitana ... ansa.it

Viaggio nell'archeologia scolastica. Metà degli istituti in Italia è vecchio, qualcuno cade a pezziTra poche settimane si rientrerà in classe ed è già polemica. Casus belli è la proposta avanzata da alcuni sindacati e associazioni di docenti che hanno chiesto al ministro dell’Istruzione, Giuseppe ... huffingtonpost.it