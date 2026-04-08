Cadelbosco in fiamme camion di generi alimentari

Nella tarda mattinata di oggi a Cadelbosco Sopra, un incendio ha coinvolto un camion carico di generi alimentari, provocando fumo e fiamme visibili dalla strada. Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La presenza del fuoco ha causato temporanei disagi alla circolazione, con alcune strade chiuse o rallentate per consentire le operazioni di spegnimento e di soccorso.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 8 aprile 2026 - Disagi al traffico, nella tarda mattinata nella zona tra Cadelbosco, Castelnovo Sotto e la val d’Enza, per un camion carico di generi alimentari che è andato in fiamme mentre era in transito sull’ex Statale 358, tra gli abitati di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. Il conducente si è accorto dell’avaria e del fumo, riuscendo a fermarsi in una piazzola di sosta, al lato della carreggiata. In breve tempo le fiamme hanno invaso totalmente il mezzo pesante, con il fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con vari mezzi dalla caserma di via della Canalina a Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco, in fiamme camion di generi alimentari Pomezia, incendio in un’azienda di generi alimentari: in fiamme 9 furgoniPomezia, 15 gennaio 2025 – La sala operativa del Comando di Roma ha inviato questa notte alle ore 00. Pomezia: incendio in un’azienda di generi alimentari, in fiamme 9 furgoni, nessun feritoUn incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica all’interno di un’azienda specializzata in generi alimentari situata a Pomezia.