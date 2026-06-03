Il Principe William ha passato alcune ore dietro il bancone del pub ‘Prince of Peckham’, nel sud-est di Londra, servendo birra ai clienti. La visita si è concentrata sulle attività sociali promosse dal locale, con il principe che ha interagito con i presenti mentre distribuiva le bevande. Nessun altro dettaglio o intervento è stato comunicato riguardo all’evento.

Il principe William si è messo dietro al bancone del ‘Prince of Peckham’, pub del sud-est di Londra, servendo birra durante una visita dedicata alle iniziative sociali del locale. L’erede al trono britannico ha incontrato il gestore Clement Ogbonnaya e alcuni frequentatori del pub, soffermandosi in particolare sul ruolo che questi luoghi svolgono nelle comunità locali. “ Adoro i pub “, ha detto William definendoli “ il collante e il tessuto della comunità “. Aperto nel 2017, il ‘Prince of Peckham’ è diventato un punto di riferimento del quartiere grazie anche a iniziative come il ‘Chatty Patty’, un club della colazione pensato per chi vive da solo o desidera semplicemente avere più occasioni di socialità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Principe William si trasforma in barman per un giorno e serve birra al bancone

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