William notte da tifoso per il principe | la festa nello spogliatoio dell' Aston Villa e la birra dopo il match

Durante la notte, il principe William ha partecipato a una celebrazione nello spogliatoio di una squadra di calcio, l’Aston Villa, dopo la partita. È stato visto condividere un momento di festa con i giocatori, sorseggiando una birra e scambiando battute. La scena si è svolta in modo informale, lontano da impegni ufficiali, con il principe che ha mostrato grande entusiasmo e coinvolgimento. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito all’evento.

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