William notte da tifoso per il principe | la festa nello spogliatoio dell' Aston Villa e la birra dopo il match
Durante la notte, il principe William ha partecipato a una celebrazione nello spogliatoio di una squadra di calcio, l’Aston Villa, dopo la partita. È stato visto condividere un momento di festa con i giocatori, sorseggiando una birra e scambiando battute. La scena si è svolta in modo informale, lontano da impegni ufficiali, con il principe che ha mostrato grande entusiasmo e coinvolgimento. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito all’evento.
Londra, 21 mag. (Adnkronos) - Il principe William come un tifoso qualsiasi. Anzi: come il supporter più sfegatato. Ieri sera il futuro re britannico era a Istanbul per la finale di Europa League, che vedeva contrapposte sul campo di calcio la sua squadra del cuore, l'Aston Villa, e il Friburgo. Il team di Birmingham ha travolto i tedeschi per 3 a 0. Durante la partita al Besiktas Park, il principe di Galles si è lasciato prendere dall'emozione, esultando a ogni azione e a ogni gol. Ma non solo: scrive la Bbc che il capitano John McGinn ha dichiarato che il principe William era presente nello spogliatoio dell'Aston Villa prima della partita e il difensore Matty Cash ha affermato che si è unito a loro per una birra dopo il match. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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