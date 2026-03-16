Il principe William ha condiviso una foto inedita di Lady Diana scattata quando aveva due anni, scelta da lui stesso per celebrare la Festa della Mamma nel Regno Unito. La fotografia proviene dall’archivio privato della Royal Family e viene pubblicata nel giorno dedicato alle madri in Gran Bretagna. La celebrazione si svolge tradizionalmente a marzo nel paese.

A veva solo due anni William quando gli scattarono la foto con Lady Diana da lui scelta per rendere omaggio alla madre ieri, in occasione del Mother’s Day – la Festa della Mamma che in Gran Bretagna si festeggia a marzo, anziché come da noi a maggio. Il principe primogenito della principessa e di re Carlo III ha postato un’immagine inedita, accompagnata da un messaggio speciale. Lady Diana e la sua hair evolution: dal caschetto dei primi anni al pixie anni ’90 che l’ha resa icona di stile X Leggi anche › Lady Diana e la notte in cui si travestì da “drag queen” per uscire con Freddy Mercury L’omaggio a Lady Diana nella giornata dedicata alle mamme inglesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il principe William ha reso omaggio alla madre, Lady Diana, con una foto inedita tratta dall’archivio privato della Royal Family nel giorno in cui in UK si festeggiano le mamme

Articoli correlati

"La ricordo oggi e ogni giorno", il Principe William condivide una foto inedita di lui con Lady DianaDomenica 15 marzo in Inghilterra si è festeggiato la giornata della Festa della mamma.

Festa della Mamma, la foto e il messaggio toccante del principe William per Lady Diana: «Ricordo mia madre oggi e ogni giorno»Poche parole, firmate con l'iniziale W, per celebrare ogni giorno sua madre e rivolgere il pensiero anche a chi, in questa giornata, ricorda qualcuno...

Altri aggiornamenti su Lady Diana

Temi più discussi: William omaggia Lady Diana con una foto inedita: Ricordando mia madre, oggi e ogni giorno; Il Principe William e la foto inedita con Lady Diana per la festa della mamma: La ricordo oggi e ogni giorno; Il principe William pubblica uno scatto inedito con Lady Diana nella festa della mamma: La ricordo ogni giorno - La foto; Il principe William condivide una foto inedita della principessa Diana per la festa della mamma.

«La ricordo oggi e ogni giorno», il principe William condivide una foto inedita di lui con Lady DianaIl tenero messaggio del Principe per il Mother's Day. La foto proviene dall'album privato della famiglia ... msn.com

Festa della Mamma, la foto e il messaggio toccante del principe William per Lady Diana: «Ricordo mia madre oggi e ogni giorno»Nel giorno in cui il Regno Unito celebra la Festa della Mamma il principe del Galles ha ricordato Lady Diana pubblicando una foto che lo ritrae, bambino, insieme a lei in un campo di fiori colorati ... vanityfair.it

«La ricordo oggi e ogni giorno». Il Principe William posta una foto inedita con Lady Diana per la festa della mamma x.com

Un'immagine embematica dell'estrema solitudine di Lady Diana, pochi giorni prima della sua tragica morte. - facebook.com facebook