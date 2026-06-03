Il primo ministro ungherese contro le marionette di Orbán

Il primo ministro ungherese ha criticato le persone nelle istituzioni che sono ancora fedeli al suo predecessore, definendole “marionette di Orbán”. La dichiarazione è stata fatta in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui soggetti o sui motivi. Non ci sono state risposte ufficiali alle sue parole, né conferme di azioni concrete contro queste figure. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni politiche tra le fazioni rivali.

Péter Magyar definisce così le persone nelle istituzioni ancora fedeli al suo predecessore: per rimuoverle è pronto a tutto, forse troppo Poco meno di due mesi dopo la sua vittoria elettorale, il primo ministro dell’Ungheria Péter Magyar sta cercando di eliminare quello che resta del governo semiautoritario del suo predecessore di estrema destra Viktor Orbán. Lo sta facendo in maniera energica, grazie a una maggioranza parlamentare di oltre i due terzi che gli consente di cambiare la Costituzione del paese, ma anche in modo controverso. Il caso più recente riguarda il presidente della Repubblica Tamás Sulyok, che è stato nominato nel 2024, è un forte alleato di Orbán e in quanto tale potrebbe ostacolare le riforme promesse da Magyar. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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