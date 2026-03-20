I leader europei accusano di slealtà il primo ministro ungherese Viktor Orbán

I leader dell’Unione europea hanno espresso accuse di “slealtà” nei confronti del primo ministro ungherese Viktor Orbán. La discussione si è concentrata sulle recenti decisioni politiche prese dal governo ungherese, che sono state considerate contrarie agli interessi dell’Unione. La questione è diventata al centro di un confronto pubblico tra le istituzioni europee e il governo di Budapest.

I leader dell’Unione europea hanno lanciato dure accuse contro il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che nel vertice di Bruxelles del 19 marzo ha nuovamente bloccato un prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina. Il rifiuto di Orbán è “un palese atto di slealtà nei confronti dell’Unione europea, che lascerà tracce profonde”, ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Non c’è un piano B perché il piano A dev’essere onorato. Ne va della credibilità dell’Europa”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, riferendosi al prestito approvato nel dicembre scorso. Il prestito è ancora bloccato perché “un leader non ha mantenuto la sua parola”, ha denunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I leader europei accusano di “slealtà” il primo ministro ungherese Viktor Orbán Articoli correlati Elezioni Ungheria: i leader della destra sostengono Viktor Orbán in un videoI leader di destra di tutto il mondo si sono uniti per sostenere Viktor Orbán in Ungheria, alludendo al simbolismo che le elezioni del Paese... UE divisa: Kiev accoglie leader europei, Orbán abbraccia PutinIn un giorno carico di simboli, l’anniversario dell’attacco russo all’Ucraina, una delegazione di leader europei ha fatto visita a Kiev. Una raccolta di contenuti su I leader europei accusano di slealtà il... Ucraina, Costa contro Orbán: Un accordo è un accordo. Nessuno può ricattare il Consiglio europeoClima sempre più teso tra i leader dell’Unione Europea e il primo ministro ungherese ... msn.com «Nessuno può ricattarci»: i leader Ue criticano il veto di Orbán sul prestito all'UcrainaIl veto dell’Ungheria al prestito Ue da 90 miliardi per l’Ucraina scatena una dura reazione dei leader europei. Costa e von der Leyen: Accordi da rispettare View on euronews ... msn.com