Per la prima volta in un Mondiale, la squadra spagnola non include giocatori del Real Madrid. Huijsen è stato escluso all’ultimo momento, nonostante fosse in rosa. Il commissario tecnico ha spiegato: “Non guardo al club o alla maglia di appartenenza, ma al giocatore”. La formazione si presenta senza rappresentanti del club madrileno, segnando una novità rispetto alle precedenti partecipazioni.

Una lista storica quella di Luis De la Fuente. Il ct della Spagna ha diramato le convocazioni per il Mondiale e nei suoi 26 non c’è nemmeno un giocatore del Real Madrid. È la prima volta nelle 17 partecipazioni della Roja alla Coppa del Mondo che nella lista non c’è uno dei Blancos. Nel 1950 era presente un solo rappresentante, Luis Molowny. Un po’ era nell’aria, perché nella pre-lista di 55 nomi c’erano 3 madridisti, Huijsen, Fran García e Gonzalo, ma solo il primo, ex Juventus e Roma, aveva qualche chance di entrare nei 26. Ma la sua stagione piena di difficoltà ha fatto sì che De la Fuente come centrali scegliesse Cubarsí, Laporte, Pubill e Eric García, lasciando a casa anche Le Normand e Pau Torres. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Furie Rosse senza blanco! per la prima volta Spagna al Mondiale senza giocatori del Real

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