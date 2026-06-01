Rossoblù d’America | 5 giocatori del Bologna convocati per il Mondiale 2026

Cinque giocatori del Bologna sono stati convocati per il Mondiale 2026, anche se alcuni di loro potrebbero non essere più nella squadra al termine del torneo. Freuler potrebbe lasciare senza aver rinnovato il contratto, mentre Lucumi sembra destinato a trasferirsi altrove.

Sebbene un paio di loro verosimilmente non saranno più in maglia felsinea alla fine della competizione iridata (Freuler rischia fortemente di salutare a parametro zero non avendo ancora rinnovato, mentre Lucumi sembra destinato ad accasarsi da qualche altra parte), sono ben 5 i calciatori del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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