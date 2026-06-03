Il Premio Internazionale Tecnovisionarie alla prof Cecilia Robustelli di Unimore

Da modenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Professoressa Cecilia Robustelli, docente di Linguistica italiana, ha ottenuto il XX Premio Internazionale Tecnovisionarie® di Women&Tech®. La cerimonia si è svolta di recente, riconoscendo le professionalità femminili nel settore. La premiazione si è svolta in un evento dedicato alle donne che si sono distinte nel campo tecnologico e scientifico. La professoressa è docente presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

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La Professoressa Cecilia Robustelli, ordinaria di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, ha ricevuto il XX Premio Internazionale Tecnovisionarie® di Women&Tech® ETS, assegnato quest’anno alle professioniste. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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