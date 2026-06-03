Il Premio Internazionale Tecnovisionarie alla prof Cecilia Robustelli di Unimore

Notizia in breve

La Professoressa Cecilia Robustelli, docente di Linguistica italiana, ha ottenuto il XX Premio Internazionale Tecnovisionarie® di Women&Tech®. La cerimonia si è svolta di recente, riconoscendo le professionalità femminili nel settore. La premiazione si è svolta in un evento dedicato alle donne che si sono distinte nel campo tecnologico e scientifico. La professoressa è docente presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.