Il Premio Internazionale Tecnovisionarie alla prof Cecilia Robustelli di Unimore
La Professoressa Cecilia Robustelli, docente di Linguistica italiana, ha ottenuto il XX Premio Internazionale Tecnovisionarie® di Women&Tech®. La cerimonia si è svolta di recente, riconoscendo le professionalità femminili nel settore. La premiazione si è svolta in un evento dedicato alle donne che si sono distinte nel campo tecnologico e scientifico. La professoressa è docente presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
La Professoressa Cecilia Robustelli, ordinaria di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, ha ricevuto il XX Premio Internazionale Tecnovisionarie® di Women&Tech® ETS, assegnato quest’anno alle professioniste. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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