ivana faccioli riceve il premio internazionale tecnovisionarie 2026

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Lunedì sera, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Ivana Faccioli, direttrice delle news di una radio, ha ricevuto il premio internazionale Tecnovisionarie 2026. Il riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia pubblica. Il tema di quest'anno era “Lavorare con le parole”. La premiazione ha visto la partecipazione di altri ospiti e rappresentanti del settore.