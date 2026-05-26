Ivana Faccioli riceve il premio internazionale Tecnovisionarie 2026
Lunedì sera, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Ivana Faccioli, direttrice delle news di una radio, ha ricevuto il premio internazionale Tecnovisionarie 2026. Il riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia pubblica. Il tema di quest'anno era “Lavorare con le parole”. La premiazione ha visto la partecipazione di altri ospiti e rappresentanti del settore.
Lunedì sera, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, ha ricevuto il Premio internazionale Tecnovisionarie 2026, il cui tema quest'anno è “Lavorare con le parole”. Il riconoscimento è dedicato alle donne che si distinguono nel loro campo. Le altre premiate: la presidente dell'Accademia del Cinema e dei David di Donatello, Piera Detassis; la giornalista del Corriere della Sera Elisabetta Sogli; l'astrofisica Francesca Panessa; la docente universitaria di neuropsicologia Alice Mado Proverbio; la Ricercatrice Post Doc nell’unità COgNiTive Architecture for Collaborative Technologies... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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