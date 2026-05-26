Radio | Ivana Faccioli – direttrice News Rtl 102.5 – riceve il premio internazionale Tecnovisionarie 2026

Da panorama.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La direttrice delle news di RTL 102.5 ha ricevuto il premio internazionale Tecnovisionarie 2026 al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. La premiazione è avvenuta nell’ambito dell’edizione dedicata al tema “Lavorare con le parole”.

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La direttrice delle news di RTL 102.5 premiata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per il suo contributo nel mondo dell’informazione, nell’edizione dedicata al tema “Lavorare con le parole” Ieri sera, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, ha ricevuto il Premio internazionale Tecnovisionarie 2026, il cui tema quest’anno è “Lavorare con le parole”. Il riconoscimento è dedicato alle donne che si distinguono nel loro campo. Tra le altre premiate, la presidente dell’Accademia del Cinema e dei David di Donatello, Piera Detassis, la giornalista del Corriere della Sera Elisabetta Soglio, l’astrofisica Francesca Panessa e la docente universitaria di neuropsicologia Alice Mado Proverbio. 🔗 Leggi su Panorama.it

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