Tra Viareggio e la zona della Versilia si registra il tutto esaurito di turisti, con la Passeggiata e la spiaggia affollate di visitatori. Alcuni hanno deciso di fare il bagno, nonostante le temperature del mare siano ancora fredde, mentre altri si sono semplicemente stesi al sole per la prima tintarella della stagione. La presenza di numerosi visitatori ha reso viva la zona in questa giornata di inizio aprile.

Viareggio (Lucca), 7 aprile 2026 – I più audaci hanno pure fatto il bagno sfidando le temperature ancora rigide del mare, ma in tanti non hanno esitato a prendere in costume la prima tintarella in riva al mare. Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole e di temperature un po’ più calde rispetto ai giorni scorsi che hanno favorito un’affluenza davvero massiccia su tutta la costa, da Viareggio a Forte dei Marmi. FOTO UMIFOTO - I balneari. La Passeggiata e le boutique del Forte sono state la meta privilegiata per le classiche gite fuori porta. Commercianti, baristi e ristoratori ne hanno beneficiato. Per loro affari d’oro in misura probabilmente superiore anche a quello che speravano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riviera da tutto esaurito tra Viareggio e la Versilia, Passeggiata e spiaggia invase dai turisti. E c’è chi ha fatto il bagno

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