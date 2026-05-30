Gli alberghi della zona sono al completo, con le strutture ricettive di Viareggio e della Versilia che registrano il tutto esaurito. Turisti provenienti da diverse regioni hanno scelto queste località per trascorrere il ponte del 2 giugno, affollando spiagge, ristoranti e locali notturni. La presenza massiccia di visitatori ha portato a un’intensa attività nel settore turistico, senza segnalazioni di problemi di disponibilità o di servizi.

Viareggio e Versilia, 30 maggio 2026 – Inizia oggi il lungo weekend del 2 giugno, con la ricorrenza di due eventi chiave della democrazia italiana: la nascita della Repubblica e la possibilità di votare riconosciuta alle donne oltre che agli uomini. FOTO UMICINI L'importanza del weekend lungo per la Versilia. Ma qui da noi in Versilia questo fine settimana allungato di due giorni, lunedì 1 e martedì 2 giugno, ha importanti risvolti turistici ed economici, perché da sempre è la prima, naturale prova generale dell’imminente stagione estiva. Andamento turistico positivo. I segnali del positivo andamento del turismo “non” mordi e fuggi, c’erano già stati nelle scorse settimane, e oggi il trend è confermato dai diretti operatori del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alberghi tutti pieni, Viareggio e la Versilia prese d’assalto dai turisti per il ponte del 2 giugno

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