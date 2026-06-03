il piano sea antirumore cauto il sindaco

Ridurre l’impatto acustico dell’aeroporto di Malpensa sui Comuni. È l’obiettivo del Piano di contenimento e abbattimento del rumore presentato da Sea, che prevede una serie di interventi già avviati o programmati fino al 2031. Il piano punta su alcune misure principali: incentivare il rinnovo della flotta, contenere il traffico notturno e limitare l’utilizzo degli aeromobili più rumorosi dopo le 23. Interventi pensati per ridurre l’esposizione al rumore nelle aree più vicine allo scalo e interessate dalle rotte aeroportuali. Tra i Comuni coinvolti figurano Casorate Sempione, Ferno, Somma Lombardo, Arsago Seprio e Lonate Pozzolo. Il documento è stato predisposto dopo le verifiche Sea che hanno evidenziato in alcune porzioni di territorio il superamento dei limiti approvati dalla Commissione aeroportuale nell’aprile 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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