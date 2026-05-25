The Italian Sea Group lavora al piano | si punta a 100 milioni dagli armatori

The Italian Sea Group sta lavorando a un piano per raccogliere 100 milioni di euro dagli armatori. Il gruppo, specializzato in yacht di lusso, cerca di superare la crisi finanziaria. La strategia prevede la ricerca di investimenti da parte degli armatori per rafforzare la liquidità. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità dell’operazione. La società continua a operare nel settore della costruzione e della vendita di yacht di alta gamma.

Il gruppo degli yacht di lusso The Italian Sea Group lotta per uscire dalla crisi. L’amministratore delegato e azionista di maggioranza del gruppo, Giovanni Costantino, sta mettendo a punto un piano per uscire da una situazione complicata dopo l’emersione di forti extra-costi su alcune commesse di superyacht che avrebbero eroso la cassa e creato tensioni finanziarie. Secondo quanto riporta Il Tirreno, l’idea forte sarebbe quella di mettere in vendita il cantiere Perini della Spezia. Una cessione che tuttavia non comprenderebbe il marchio viareggino. Oltre a questo il gruppo sta lavorando a un accordo con il Fisco per arrivare a ottenere benefici patrimoniali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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