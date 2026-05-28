Ansu Fati, calciatore del Barcellona, ha pubblicato la sua prima canzone intitolata “Sea Como Sea”. La società di musica Music Brokers ha annunciato che Fati entra a far parte del suo roster di artisti. La notizia riguarda il passaggio dall’attività sportiva a quella musicale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla produzione del brano.

Dai campi leggendari della Champions League al mondo della musica. Music Brokers annuncia ufficialmente l’ingresso di Ansu Fati nel suo roster di artisti. Anssumane Fati Vieira, calciatore del Barcellona (questa stagione in prestito al Monaco ) e della nazionale spagnola, avvia con questo accordo la sua carriera musicale professionale. Il suo primo singolo, “Sea Como Sea”, sarà pubblicato venerdì 19 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali. È la prima volta nella storia del club blaugrana che uno dei suoi giocatori si lancia nel mondo della musica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ansu Fati (@ansufati) Il progetto di Ansu Fati con Music Brokers. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ansu Fati, il talento del Barcellona lancia la sua prima canzone: “Sea Como Sea”

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